EGM'den açıklama: "İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu" - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bünyesinde 500 personelin görevlendirildiği İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu duyuruldu.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelin görevlendirildiği İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün kurulduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması ile duyuruldu. EGM açıklamasında, "Ülke genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün iki yıl içerisinde gösterdiği yüksek performansı ve verimliliği göz önüne alınarak; 20.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul ilinde de 500 personelin görev alacağı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Her iki ilde de bulunan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerinin öneminin vurgulandığı açıklamada, "Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın Anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında; Valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde, İl Emniyet Müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı Çevik Kuvvet eğitimlerinin yanı sıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri ülke genelinde toplumsal eylem ve etkinliklerde, yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedirler. 24.01.2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen depremde, Takviye Hazır Kuvvet personelimiz 2 ay boyunca deprem bölgesinde aralıksız olarak görev yaparak vatandaşlarımıza en üst düzeyde hizmet etmiştir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı ortalama 48 bin toplumsal eylem ve etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık 140 bin personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği göz önüne alındığında Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde personelin ulaşım esnasında ortaya çıkacak yorgunluğunun ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ile iş veriminin daha da artırılması hedeflenmektedir" denildi. - ANKARA