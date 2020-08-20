EGM'den "Ankara Kuşu"nun paylaşımındaki iddialara yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suc¸ duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Twitter'da "@ankara_kusu1" kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne yo¨nelik suc¸layıcı ve hedef go¨sterici paylas¸ımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabını yo¨neten O.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de go¨zaltına alındığı, c¸ıkarıldıgˆı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Go¨zaltı su¨recinden mahkeme su¨recine kadar yapılan tu¨m is¸ ve is¸lemler hukuka uygun bir s¸ekilde yapılmıs¸tır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız oldugˆu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yo¨neliktir. O.Y'nin so¨z konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zce adli merciler nezdinde suc¸ duyurusunda bulunulmus¸tur."