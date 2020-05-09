EGM'den Anneler gününe özel video - Son Dakika

EGM'den Anneler gününe özel video

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM),sosyal medya hesabından Anneler gününe özel bir video klip paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler gününe özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi.

EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun"