EGM'den Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağıyla ilgili açıklama - Son Dakika

EGM'den Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin şehit olduğunu bildirdi.

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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağının "Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere" Van Ferit Melen Havalimanı'ndan görev bölgesine intikal için dün saat 18.34'te havalandığı kaydedildi.

Görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen Havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibarıyla havalimanı kontrol sahası içerisinde insanlı keşif uçağı ile radar ve telsiz temasının kaybedildiği belirtilen açıklamada, uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin şehit olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Artos Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 05:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EGM'den Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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