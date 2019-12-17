EGM'den ateşli silahlara yönelik ülke genelinde dev tedbir - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa EGM'den ateşli silahlara yönelik ülke genelinde dev tedbir - Son Dakika

EGM'den ateşli silahlara yönelik ülke genelinde dev tedbir

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6284 Sayılı kanun kapsamında tedbir amaçlı silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

EGM'den ateşli silahlara yönelik ülke genelinde dev tedbir, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6284 Sayılı kanun kapsamında tedbir amaçlı silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik basın açıklaması yaptı.


EGM, silahların geçici olarak emanete alınmasına yönelik tedbirler kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna" eklenen hükümlerle ailenin korunması ve ateşli silahlarla suç işlenmesinin önlenmesi ve ateşli silah ediniminin engellenmesi amacıyla alınan tedbir kararları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından aşağıdaki iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu doğrultuda; silah ruhsat programına red kaydı (olumsuz cevap) girilmesi ve kişinin ateşli silahı (tabanca ve yivsiz tüfek) var ise tedbir kadar kararı kalkıncaya ruhsat birimlerince emanete alınması, adına ruhsatlı ateşli silahı yok ise yeni silah alınmasının engellenmesi, yapılan bu değişlik ile hakkında mahkeme veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde genel kolluk veya mülki amirliklerce tedbir kararı verilen kişilerin bilgileri adli kolluk birimlerimizce silah ruhsat programından silahının olup olmadığı kontrolleri yapılarak ruhsat birimlerimize bilgilendirme yapılarak şahısların müracaatlarına olumsuz cevap verilmesi (red kararı) sağlanarak söz konusu uygulama 81 il ve ilçe emniyet müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Türk Polis teşkilatı olarak aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımız tüm kararlıkla devam edecektir." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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