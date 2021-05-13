EGM'den bayram paylaşımı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı. EGM'nin paylaşımında, "Kalplerimizin bir attığı, dayanışma duygumuz ve beraberliğimizin perçinlendiği nice bayramlara. Yeniden sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA