EGM'den bekçi maaşlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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EGM'den bekçi maaşlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırılması ve değişik yorumlara yer verilmesinden dolayı yazılı açıklama yayımladı.

EGM'den bekçi maaşlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırılması ve değişik yorumlara yer verilmesinden dolayı yazılı açıklama yayımladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiğinin görülmesi üzerine yazılı açıklama yayımladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları, özlük hakları her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmektedir. Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.


"Bekçiler, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar"


Aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda özlük hakları bakımından da farklılıklar bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çarşı ve mahalle bekçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olup, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yapan ve vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu sağlayan silahlı kolluk görevlileridir. Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar" denildi.


"Göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 liradır"


Medyada yer alan maaş hesaplamalarda bekçiler ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 liradır." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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