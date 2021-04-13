EGM'den 'KADES' açıklaması - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Y.S. adlı kadının, Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması üzerinden ihbarı sonrası yanına giden ekiplerin, kadının kendisini takip ettiğini öne sürdüğü eski erkek arkadaşından şikayetçi olmaması üzerine ayrıldığı açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında 'Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi' başlığıyla yer alan haberde, KADES'e başvurulduğu ve sonuç alınamadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. Olayın İstanbul'da yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Y.S. isimli şahıs, trafikte seyir halinde iken KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulunmuş, seyir halinde olduğu ve konumu sürekli değiştiği için şahıs telefonla aranarak konumu teyit edildikten sonra görevli ekipler bulunduğu yere intikal etmiştir. Y.S., kendisini takip ettiğini iddia ettiği eski erkek arkadaşından şikayetçi olmamış, bunun üzerine görevli ekip yanından ayrılmıştır. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerden korumak için hayata geçirilen KADES uygulaması, bugüne kadar 2 milyon 53 bin 916 kadın tarafından cep telefonuna indirilmiş, uygulama üzerinden gelen her 'yardım çağrısı' titizlikle değerlendirilmiş ve 58 bin 374 asıllı ihbara müdahale edilmiştir. KADES'in başarısı, müdahaleleri ve kamuoyuna yansımalarıyla ortadadır. Uygulamayı kullanan kadınların yüzde 90'ı uygulamayı güvenilir bulmuştur. Hal böyleyken kadınlarımız KADES'e güvenirken, bu tür haberler ile uygulamanın başarısına gölge düşürülmek istenmekte ve kadınlarımız önemli bir önlemden yoksun bırakılmaya çalışılmaktadır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, aile içi ve kadına karşı şiddetin son bulmasına yönelik çalışmalara ve kadınların yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.