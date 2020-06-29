EGM'den Bursa'da maskesiz sınava giren genç kızla ilgili açıklama - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, teyit edilmeden yayınlanan " Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku" haberiyle ilgili olarak haberde bahsedilen konunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Haziran 2020 tarihinde bazı TV kanallarında, doğruluğu hiç araştırılmadan ve teyit edilmeden yayınlanan "Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku" haberiyle ilgili olarak açıklama yayımladı.



Söz konusu olayın gerçeği yansıtmadığı ve olayın gerçeğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü, Bursa ili İznik ilçesinde YKS yapılmamıştır. Şahsın 2020 yılı YKS başvurusu bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere şahıs üniversite sınavına girmemiştir. Hali hazırda bir üniversitenin öğrencisidir. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde İ.A. isimli şahsa maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulanmıştır. Kaldı ki ülkemizde gerçekleştirilen YKS ve LGS'ye giren öğrencilerimize yönelik Teşkilatımızın büyük bir özveriyle yardım ettiği kamuoyuna yansımıştır. Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir."



Kamuoyunun yapılan yalan haberlere itibar etmemesi gerektiği bildirilen açıklamada, "Gece gündüz canla başla, büyük bir özveriyle milletimize hizmet eden ve milletimizin büyük takdirini kazanmış olan Polis Teşkilatımızın halkımızla olan sağlam bağları ve sıcak diyaloğundan rahatsız olunmuş olacak ki teşkilatımıza yönelik gerçekdışı ve karalayıcı bu tür haberler yapılmıştır. Kamuoyumuz bu tür yalan haberlere itibar etmemelidir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA