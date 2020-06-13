EGM'den 'çarşı ve mahalle bekçileri' açıklaması - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun yasalaştığını belirterek, bu kapsamında mevcut çarşı ve mahalle bekçilerinin 3 günlük, yeni atanan bekçilerin ise toplam 5 aylık eğitime tabi tutulacağını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığı belirtilerek, "Söz konusu kanunla çarşı ve mahalle bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik olarak; insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir" denildi.Ayrıca, Emniyet Teşkilatı'na yeni atanan 8 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisinin de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacağı kaydedilen açıklamada, bekçilerin bu 3 aylık eğitim ardından da atandıkları illerde 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacağı kaydedildi.