Son Dakika Haberleri: EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama
Son Dakika Güncel EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama - Son Dakika

EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.

EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir ilinde 9 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve basında, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak' şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.

"KİMLİK SORMA YETKİLERİ MEVCUTTUR"

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki 'Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.' hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."

(İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 03:09:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]