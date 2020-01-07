EGM'den, deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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EGM'den, deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama

7 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

EGM'den, deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), deniz polisinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, deniz polisinin göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlediğini ve bu kapsamda 339 göçmen ile 3 insan tacirinin yakalandığını açıkladı.

EGM, 37 ilde bulunan deniz polisi birimlerince 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen önemli faaliyetleri açıkladı. Buna göre, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldı, 339 göçmen ve 3 insan taciri yakalandı. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 3 operasyon yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı ve piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında 730 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı. Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu kapsamında 60 şahsa ve 195 deniz aracına işlem yapıldı, 20 deniz aracı seferden men edildi.

'382 KİŞİ CANLI KURTARILDI, 946 KİŞİNİN İSE CESEDİNE ULAŞILDI'

Yapılan açıklamada, deniz polisinin 2019 yılındaki önemli faaliyetleri şöyle sıralandı:

"Kabahatler Kanunu kapsamında 179 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı. Boğulmalara müdahale kapsamında 382 şahıs canlı kurtarıldı, 946 şahsın cesedine ulaşıldı. Yabancı askeri gemi ziyaretlerinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 160 görev gerçekleştirildi. Devlet büyüklerini koruma kapsamında 375 görevde toplam 8 bin 122 saat görev alındı. Tören, miting ve sportif ve benzeri çeşitli faaliyetlerde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 571 görevde toplam 3 bin 114 saat görev yapıldı. İki buluntu deniz aracı/motoruna ulaşıldı."


Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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