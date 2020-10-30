EGM: "Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi" - Son Dakika

EGM: "Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi"

30.10.2020 21:07
EGM:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, Konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

EGM: Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EGM: 'Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi' - Son Dakika


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