EGM: "Deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi" - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, Konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)