EGM'den 'e-posta' dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika
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EGM'den 'e-posta' dolandırıcılığı uyarısı

30.06.2022 18:19
EGM'den 'e-posta' dolandırıcılığı uyarısı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı e-postalar gönderildiği tespit edilerek, vatandaşların bu tarz iletilere itibar etmemesi istendi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım amaçlı e-postalar gönderildiği tespit edilerek, vatandaşların bu tarz iletilere itibar etmemesi istendi.

Yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı bulunmayan 'paula.moreira@aluno.unb.br' e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL'den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da aralıksız sürdüreceğiz" denildi.


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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM'den 'e-posta' dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika

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