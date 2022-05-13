EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık - Son Dakika
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EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık

13.05.2022 07:59

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay tarafından hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren eski EGM İstihbarat Daire başkanı Sabri Uzun'a tepki gösterdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu için siyasi yasak kararı da çıktı.

ESKİ İSTİHBARATÇIDAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK

Karar sosyal medyada büyük tartışma yaratırken Kaftancıoğlu'na bir destek de Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'dan geldi. Uzun, Twitter hesabından "Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımında bulundu.

EMNİYET'TEN UZUN'UN PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Uzun'un paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak "İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir AHLAKSIZLIĞI kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı" ifadelerini kullandı.

Emniyet'in Kaftancıoğlu'na destek veren eski istihbaratçıya tepki gösterdiği paylaşım gündem oldu
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık - Son Dakika
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