EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! - Son Dakika

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!

6 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde, 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!

EGM'den, 'Fethi Sekin' paylaşımı: Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde, 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için!' notu ile andı.

EGM 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı 2 teröristin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırısında, birçok insanın hayatını kurtaran, son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışıp şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde unutmadı. EGM, Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile video yayımladı.

Videoda, çok sayıda polis memurunun 'Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım' sözlerine yer verildi. Ayrıca, videoda şehit Sekin'in fotoğrafına yer verilerek, "Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum" ifadelerine yer verildi. Video, şehit Sekin'in cenaze törenine çekilen fotoğraflar ile sona erdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Fethi Sekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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