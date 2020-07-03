EGM'den gazeteciye kötü muamele iddiasına yalanlama - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da gözaltına alınan bir gazeteciye kötü muamele yapıldığı iddialarını yalanladı.

EGM, bugün baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişini takip eden Semire Sibel Hürtaş isimli gazetecinin gözaltına alınması ve gözaltındayken polis tarafından kötü muameleye uğradığı iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.

Barolarla ilgili TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanan kanun teklifini baro başkanları ile Meclis önünde takip eden bir gazetecinin sosyal mesafe kuralına uyması konusunda görevli polisler tarafından uyarıldığı belirtilen açıklamada, "Polisimizin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etmesi sonucu ceza yazılmak üzere kendisinden kimliği talep edilmiştir. Kimliğini vermemek için direnen gazeteci görevli polislerimiz tarafından gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülmüştür." denildi.

Gazeteci hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli işlem ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre "Sosyal mesafe izolasyon kurallarına uymamaktan" dolayı idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polisimiz tarafından gözaltında bulunduğu süre zarfında iddia edildiği gibi kendisine herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır. Gece gündüz, canla başla, büyük bir özveriyle milletimize hizmet eden Polis Teşkilatımıza yönelik bu ve buna benzer asılsız ve karalayıcı söylemlerde bulunarak polisimizle ilgili toplum üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışan şahıs veya şahıslara itibar edilmemelidir."