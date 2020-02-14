EGM'den 'Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi' - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kolluk kuvvetlerine olaylara müdahale ve sonrasında yapılacak işlemler için eğitim verilmesi amacıyla geliştirilen 'Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi' hakkında bir bildiri yayımlandı.



Yayımlanan bildiride projenin daha önce 6 büyük ilde faaliyete geçirildiğini ve yakın zamanda Kayseri de dahil 24 ilde de faaliyete geçeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere devamında görev yaptıkları tüm alanlarda amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak, Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN)' için 05 Kasım 2018 tarihli Bakanlık Makamının Olur'u alınmıştır. Pilot uygulama İli olarak seçilen İstanbul'da proje kapsamına alınacak özel güvenlik izni verilen yerler, özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeli tespit edilmiş olup, eğitimleri tamamlanarak 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya başlanılmıştır. İstanbul İlinden başlanarak tüm Türkiye genelinde yürütülmesi planlanan bu projenin İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla İstanbul'da tanıtım ve açılışı yapılmış ve 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirilmiştir. Adana, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere beş büyük şehrimiz de proje kapsamına alınarak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bu İllerde de uygulama başlatılmıştır. Projenin yürütüldüğü 6 İlde bugüne kadar toplamda 38 bin 746 özel güvenlik görevlisi ve bin 953 genel kolluk personeline eğitim verilmiş olup, bin 96 ayrı noktada uygulama devam etmektedir. İstanbul İlinde Nisan ayında başlatılan projede, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, önemli gündem maddelerinden olan "Kadına Şiddet" konusunda da KAAN projesi kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görülmüştür. Projenin başlatıldığı Nisan ayından 31 Ocak'a kadar, 3 bin 88 ihbarın yapıldığı bu ihbarlardan 2 bin 151'nin olumlu olduğu ve yapılan ihbarlar neticesinde bin 150 kişiye işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 6 Büyük şehrimizde hayata geçirildikten sonra projenin bir diğer adımı olan 24 büyük İlimizde de KAAN projesinin başlatılması için 16-17 Ocak 2020 tarihinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı organizesinde 24 ilin Özel Güvenlik Şubelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile Ankara İlinde toplantı yapılmıştır. KAAN projesinin başlangıcından itibaren günümüzdeki işleyişi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler, sunumlar, örnekler ve anlatımlarla personelin eğitimi gerçekleştirilmiştir. KAAN projesi ile ilgili olarak İlimizde özel güvenlik izni alan yerler belirlenmiş, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılmış ve görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 17.02.2020 tarihinden itibaren eğitim verilmeye başlanmış olup, eğitimlerin tamamlanmasını müteakip projenin 02.03.2020 tarihinde İlimizde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ