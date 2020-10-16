Son dakika haberi: EGM'den 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: EGM'den 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' açıklaması

16.10.2020 11:21
Son dakika haberi: EGM'den 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sorularını Büro Memur Sen'in hazırladığı yönündeki haberle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını, teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memurun da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sorularını Büro Memur Sen'in hazırladığı yönündeki haberle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını, teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memurun da görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 28 Kasım'da gerçekleştirilecek 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' ile ilgili 16 Ekim'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan 'FETÖ taktiğiyle Emniyet sınavı' başlıklı haberde; sınav sorularını, hükümete yakın Memur-Sen'e bağlı Büro Memur Sen'in hazırladığının iddia edildiği belirtildi. Bunun teşkilat açısından kabul edilemez iftira olduğu belirtilen açıklamada, "Kahramanca mücadele eden, terör, asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, organize suçlar, trafik ile tarihin en büyük ve en başarılı sonuçlarını üreten emniyet teşkilatımıza FETÖ artığı bir zihniyetle iftiralar atan, yalanı ve yalancılığı meslek edinen, sözde gazetecilik yaptığını iddia edenler, her fırsatta tarihi ve köklü teşkilatlarımızı hedef almaktadır" denildi.

'SORULAR USULÜNE UYGUN HAZIRLANMAKTADIR'Teşkilatın uzun yıllardır yapılamayan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın heyecanını yaşadığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:  "Bu konuda uzun zamandan beri bir hazırlık yapılmış ve salgın nedeni ile akamete uğramıştır. Ancak, tüm şartlar zorlanarak Polis Akademisi Başkanlığı birçok üniversite ile görüşmüş ve nihayetinde akademik olarak soruların hazırlanması hususunda Başkent Üniversitesi'ne sorumluluk verilmiştir. Sorular, Başkent Üniversitesi tarafından bu tip sınavların usulüne uygun hazırlanmaktadır. Herhangi bir sendika ile yazışma, paylaşım veya istişare yapılması söz konusu değildir." 'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK'Söz konusu gazetenin 'FETÖ taktiğiyle Emniyet sınavı' diyerek FETÖ zihniyetiyle teşkilata iftira atıp, yalan haber ürettiği belirtilen açıklamada, "Elbette ki memuriyetteki tüm yükselme sınavlarında olduğu gibi sınava gireceklere konu başlıkları bildirilmektedir. Aksi durum, akla mantığa hakkaniyete ve sınav usulüne aykırıdır. Yoksa, sınava girecekler hangi alanda nasıl hazırlık yapıp sınava gireceklerdir? Tüm ülkemizde ve görev verilen sınırlarımızın dışında fedakarlıkla görev yapan, 24 saat gazete binalarının önünde güvenlik için bekleyen teşkilatımıza yapılan bu ithamın kabulü mümkün olmayıp, söz konusu haber ile ilgili de suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.'İLGİLİ MEMUR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI'

EGM'nin açıklamasında, "Ayrıca bu iftiraya zemin hazırlayan, hiç bir dayanağı olmadan böyle bir bilgisi varmış gibi hareket eden ve rol kapmaya çalışan, sosyal medyayı bilgisizce kullanırken kendi arkadaşlarına ve içinde bulunduğu teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memur da görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

ANKARA,


Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Memur Sen, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: EGM'den 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' açıklaması - Son Dakika

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