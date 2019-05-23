EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımı
10 saat önce
EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabından, 'Kötü adam Kilink Türk polisinden kaçamadı' ifadesiyle 1967 yapımı Yeşil Çam filminden sahne paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:03 Kaynak: İHA
EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımı
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabından, 'Kötü adam Kilink Türk polisinden kaçamadı' ifadesiyle 1967 yapımı Yeşil Çam filminden sahne paylaştı.
EGM fantastik-macera türünde 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminin sahnesini paylaştı. Sahnede iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin Türk polisinden kaçarken yakalandığı görülüyor. Sahne gereği polis ve Kilink arasında geçen konuşmada, "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım" ifadeleri belirtiliyor.
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