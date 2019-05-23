Son Dakika Haberleri: EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımı

EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımı

10 saat önce

EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabından, 'Kötü adam Kilink Türk polisinden kaçamadı' ifadesiyle 1967 yapımı Yeşil Çam filminden sahne paylaştı.

EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımı
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabından, 'Kötü adam Kilink Türk polisinden kaçamadı' ifadesiyle 1967 yapımı Yeşil Çam filminden sahne paylaştı.
EGM fantastik-macera türünde 1967 yapımı 'Kilink İstanbul'da' filminin sahnesini paylaştı. Sahnede iskelet kostümü giyen Kilink karakterinin Türk polisinden kaçarken yakalandığı görülüyor. Sahne gereği polis ve Kilink arasında geçen konuşmada, "Bütün dünya polisini hatta Interpol'ü aldattığım halde Türk polisi karşısında ilk defa yenilgiye uğradım" ifadeleri belirtiliyor.
EGM'den Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı paylaşımı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:03 Kaynak: İHA
Twitter, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Polis Teşkilatı'ndan Kilink İstanbul Paylaşımı Cumhurbaşkanlığından Yeni Askerlik Sistemine İlişkin Açıklama Amerikalı Oyuncu Andrew Hall, Hayatını Kaybetti Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EGM'den "Interpol'ü aldatan Kilink Türk Polisini aldatamadı" paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]