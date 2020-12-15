EGM'den KADES paylaşımı - Son Dakika

- EGM'den KADES paylaşımı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından KADES'in (Kadın Acil Destek Uygulaması) mobil platformlarda 1 milyon indirilme sayısına ulaştığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihinde yayınladığı KADES uygulaması kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara acil müdahale uygulaması olarak sunulmuştu.

1 milyon indirme sayısı ile ilk hedeflerine ulaştığını belirten EGM,"Nerede olursan ol şiddete karşı KADES'le bize sadece bir tuş mesafedesin" ifadelerini kullandı.