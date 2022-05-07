EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği

07.05.2022 13:12

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

EGM Trafik Başkanlığı tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Trafik Eğitim Tırı ile eğitimler düzenlendi.

Trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri de dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, bugün tüm Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği kapsamında farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Ankara genelinde çocuklar için Mobil Trafik Eğitim Tırı ile yetişkinler için de Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile eğitimler düzenleneceğini bildiren Hakan, şöyle konuştu:

"7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası özelinde biz, yaya güvenliğini ön plana çıkaran etkinlikler de düzenleyeceğiz. Özellikle bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Yine hem Ankara özelinde hem Türkiye genelinde belirlediğimiz okullarda mobil tırımızla eğitimlere devam edeceğiz."

EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği
EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği
EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği
EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği
EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği

YORUMLAR
500
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Karayolu Trafik Haftası etkinliğine katıldı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Karayolu Trafik Haftası etkinliğine katıldı OSMANİYE'DE, KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI OSMANİYE'DE, KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray, Avrupa kupalarını hedefleyen Başakşehir karşısında! Canlı anlatım
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:18:43. #1.13#
SON DAKİKA: EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement