EGM'den Kayseri'de kamyon şoförünün darbedildiği iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kayseri'de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförüne trafik polislerince herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "Kayseri ili Melikgazi ilçesi metro kavşağında bir grup polisin, kamyoncuyu yol ortasında darbettiği" yönünde iddiaları içeren haberler yer aldığı ifade edildi.

Bir grup kamyon ve tır sürücüsü tarafından takograf kullanımına ilişkin dün düzenlenen protesto gösterisi sırasında, bir kamyon sürücüsünün aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir söz konusu olmadığı görülmüştür. Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, kesinlikle görüntülerin basında yer aldığı şekilde olmadığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerin darp uyguladığı yönünde kamuoyunda algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğince suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Genel Müdürlük, ayrıca polislerin yola yatan kamyon şoförünü ikna ederek yoldan kaldırdığı anların görüntülerini de paylaştı.