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EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama Açıklaması

17.11.2021 23:16
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığından herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığından herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, bu ülkenin adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmediği belirtildi.

"Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır" bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22 Eylül 2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Açıklamayla birlikte, İspanyolca belgelerin Türkçe tercümesi de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolombiya, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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