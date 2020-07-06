EGM'den korona virüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin açıklama - Son Dakika

EGM'den korona virüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" başlıklı haberler dolayısıyla konuya ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" başlıklı haberler dolayısıyla konuya ilişkin açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır" denildi.

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EGM, 4 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" başlıklı haberler ile ilgili açıklama yaptı.

EGM'den yapılan açıklamada, "Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır" denildi.

"Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir" ifadelerine de yer verilen açıklamada, bu bağlamda 4 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" başlıklı haberlerin yer aldığı ve konuya ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"YAPILAN BU USUL OLARAK YANLIŞ İŞLEM MÜNFERİT BİR İŞLEM OLUP BAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN USULE UYGUN DİĞER İŞLEMLERİ KAPSAMAMAKTADIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan 'Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.' hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan 'Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir' hükmü doğrultusunda korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usul eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır. Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır. Türk Polis Teşkilatımız korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

(İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:02 Kaynak: İHA

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