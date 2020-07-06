EGM'den "koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

EGM'den "koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" açıklaması Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı vatandaşlara kesilen cezaların yetkili mahkemelerce bir kısmının iptal edildiğinin, bunun sebebinin de karar tutanağının mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilmesi olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı vatandaşlara kesilen cezaların yetkili mahkemelerce bir kısmının iptal edildiğinin, bunun sebebinin de karar tutanağının mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilmesi olduğunu bildirdi.

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EGM'den yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlarca bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililerce idari yaptırımların uygulandığı vurgulanan açıklamada, bazı vatandaşların kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurduğu ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararlarının verildiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda 4 Temmuz'da bazı basın yayın organlarında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez." başlıklı haberlerin yer aldığı ve konuyla ilgili açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 22. maddesinde sayılan 'Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.' hükmüyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. maddesinde sayılan 'Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir.' Hükmü doğrultusunda koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde, idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usul eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.

Yapılan yanlış işlem münferit olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır. Türk Polis Teşkilatımız koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

Emniyet Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EGM'den 'koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez' açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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