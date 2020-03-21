EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı - Son Dakika

EGM'den koronavirüs tedbirleri paylaşımı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbir görüntülerini paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbir görüntülerini paylaştı.
EGM Trafik'in Twitter sayfasından bir videoyla yayımlanan paylaşımda, vatandaşın güvenliğini sağlamak için her ayrıntının düşünüldüğü ifade edildi.
Görüntülerde, trafik polislerinin kullandığı araçlar ve polis merkezlerinin dezenfekte edildiği, ekiplerin araçları denetlerken maske ve eldiven taktığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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