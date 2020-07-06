EGM'den 'koronavirüs tutanağı' açıklaması - Son Dakika

EGM'den 'koronavirüs tutanağı' açıklaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin ceza kesemeyeceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında polisin ceza kesemeyeceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır" açıklaması yapıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından tehlikeli olan koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alındığı bildirildi. Bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulandığı belirtildi. Bazı vatandaşların kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurduğu ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verildiği anımsatıldı.

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'POLİSİN TUTANAK DÜZENLEME YETKİSİ VARDIR'

Bazı basın yayın organlarında 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez' başlıklı haberler yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22'nci maddesinde sayılan 'Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir' hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294'üncü maddesinde sayılan 'Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir' hükmü doğrultusunda koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır. Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır. Türk Polis Teşkilatımız koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."


Emniyet Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGM'den 'koronavirüs tutanağı' açıklaması - Son Dakika
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