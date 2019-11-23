EGM'den 'Öğretmenler Günü' mesajı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilen video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

EGM, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer vererek tüm öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü' kutladı. "Öğretmenler! yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" ifadesine yer verilen paylaşımda, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.