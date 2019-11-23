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EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

EGM'den Öğretmenler Günü paylaşımı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
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