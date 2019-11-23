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EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

6 saat önce

EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımıANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

EGM, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek hazırlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..." ifadesine yer verilen paylaşımda, ayrıca şu ifadeler de kullanıldı:

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."

EGM'den 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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