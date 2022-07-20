EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim

20.07.2022 10:51
EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

EGM; alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri, iskele/liman ve otogar gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yeterliliklerini arttırmak için rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Daha önceki yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri (tren ve YHT garı/metro/tramvay/teleferik), iskele/liman ve otogarlardaki mevcut özel güvenlik uygulamalarının yeterlilikleri, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken güvenlik tedbirleri açısından farkındalık oluşturulması amacıyla, 4-8 Temmuz tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız kadrosunda görevli Polis Başmüfettişleri ve 81 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından; 280 alışveriş merkezi, 55 otogar, 50 havalimanı, 20 iskele/liman, 39 tren garı, 5 yüksek hızlı tren garı, 50 metro istasyonu, 10 tramvay hattı ve 5 teleferik hattı olmak üzere, toplam 514 noktada rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir." - ANKARA

YORUMLAR
500
Konak'ta Bayram İyilikle Geçti Konak'ta Bayram İyilikle Geçti İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur-2022/7' uygulaması yapıldı İçişleri Bakanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Huzur-2022/7' uygulaması yapıldı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:58 Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:12:49. #1.13#
SON DAKİKA: EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement