EGM'den özel harekat yemin paylaşımı - Son Dakika

EGM'den özel harekat yemin paylaşımı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Polis Teşkilatının göz bebekleri olan Özel Harekat Polislerinin yemin ettikleri görüntüleri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının göz bebekleri olarak adlandırılan Özel Harekat Polislerinin yemin ettikleri bir video paylaştı. Özel Harekat Polislerinin kan donduran yenileri, "Ol deyince Olduran. Gönülleri iman nuruyla dolduran. Allah'a, Kur'an-a, Bayrağa ve silaha yemin olsun. Şehitlerin, Gazilerin emin olsun. Özel Harekat olarak. Hainlere, Bölücülere ve her türlü teröristlere karşı mücadelemiz son nefes, nefes ve son damla kana kadardır. Mücadelemizde Kaçanlardan, satanlardan olmayacağız, yılmaya caz, yıkılmaya caz, başara caz, başara caz, başara caz" oldu.