EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2 yıl önce bir polis okulunda çekilen ancak sosyal medyada yeni bir olay gibi sunulan görüntülerle ilgili idari tedbirlerin alındığını bildirdi.

EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2 yıl önce bir polis okulunda çekilen ancak sosyal medyada yeni bir olay gibi sunulan görüntülerle ilgili idari tedbirlerin alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu videonun ilk kez 24 Mart 2017'de sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

Polis okulunda iki yıl önce çekilen videonun bugün sosyal medyada yeni bir olay gibi paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık makamının tasarruflarıyla gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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