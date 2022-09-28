EGM'den 'promosyon' açıklaması: 27 bin TL ödenecek - Son Dakika
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EGM'den 'promosyon' açıklaması: 27 bin TL ödenecek

28.09.2022 14:33
EGM'den 'promosyon' açıklaması: 27 bin TL ödenecek

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) daha önce Vakıfbank ile yapılan maaş promosyon protokolüyle ilgili, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM)  daha önce Vakıfbank ile yapılan maaş promosyon protokolüyle ilgili, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası AŞ ile imzalandığı hatırlatılarak, "Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti. Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir" denildi.

'HER PERSONELE 27 BİN TL ÖDENECEK'Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu protokolün revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz"


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM'den 'promosyon' açıklaması: 27 bin TL ödenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: EGM'den 'promosyon' açıklaması: 27 bin TL ödenecek - Son Dakika
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