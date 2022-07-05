EGM'den sahte para dolandırıcılığına karşı uyarı - Son Dakika
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EGM'den sahte para dolandırıcılığına karşı uyarı

05.07.2022 17:57
EGM'den sahte para dolandırıcılığına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sahte para mağduriyeti yaşamaması için bilgilendirici ve uyarıcı animasyon video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sahte para mağduriyeti yaşamaması için bilgilendirici ve uyarıcı animasyon video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için sahte para dolandırıcılığına dikkati çekti. EGM, paylaşımında kağıt paralarda kullanılan emniyet şeridinin tüm banknotlarda gömülü olduğunu ve banknotun ışığa tutulduğu zaman kağıt para değerini, ayrıca TL harflerinin görülebileceğini belirtti. Öte yandan filigranın paranın ön yüzünde sol tarafta yer aldığını hatırlatan EGM, holografik şeridin ise banknotların sağ ön yüzünde bulunduğunu ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler içerdiğini aktardı. Ayrıca holografik şerit folyoda TL ve paranın kupür değeri yer alırken banknotun hareket ettirilmesi halinde parlak ve renkli yansımalar gerçekleşeceği bildirildi. Gizli görüntünün ise paranın sağ altında yedigen bir şeklin içinde bulunduğunu ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında paranın kupür değerini gösteren gizli görüntünün görülebildiğini aktaran EGM, banknotlarda bulunan renk değiştiren şeridin, banknotun arka yüzünde olduğunu hatırlattı.

Öte yandan paranın hareket ettirilmesi halinde şeridin yarı şeffaf sarı bir yansıma çıkardığı vurgulandı. Kabartma baskısının ise kağıt paraların ön yüzünde Atatürk portresi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ibaresi arasında yer aldığı belirtildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa EGM'den sahte para dolandırıcılığına karşı uyarı - Son Dakika

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