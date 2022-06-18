Emniyet Genel Müdürlüğü, "kollukta ifade" konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "kollukta ifade" konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı

18.06.2022 10:04
Emniyet Genel Müdürlüğü, "kollukta ifade" konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ilgili yönetmeliğe göre kollukta ifade alma sırasında müdafinin şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremeyeceğini belirterek, bu konuda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ilgili yönetmeliğe göre kollukta ifade alma sırasında müdafinin şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremeyeceğini belirterek, bu konuda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı.

EGM'nin yazılı açıklamasında Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruya istinaden verilen karardan hareketle Emniyet Teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması için kollukta ifade alma konusu ile ilgili bir emir yazısı yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere kollukta şüphelinin ifadesinin alınması hususu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 147'nci maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 'Müdafi şüpheliye sadece hukuki yardımda bulunabilir, ifade alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, şüphelinin yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz.' denilmektedir.

Bu itibarla yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik çıktığı günden bugüne kadar herhangi bir uygulama farklılığı olmayıp yeni bir uygulamamız da yoktur."

YORUMLAR
500
Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın' Emniyet Müdürlüğü uyardı; 'Eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeniletmeyi unutmayın' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü, 'kollukta ifade' konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 15:04:42. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü, "kollukta ifade" konusunda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement