EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama

25.01.2023 01:51
EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden yapılan bir yayında 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden yapılan bir yayında 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "24.01.2023 tarihinde sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütü gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntüleri verilmiş ve bu şahıs üzerinden bazı iddialar dile getirilmiş ise de bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı, adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu; Söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı, Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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