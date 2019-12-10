EGM'den şehit TİM 47 personeli anısına video

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beşiktaş Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan emniyet personelini andı.

EGM'nin Twitter adresin yayınlanan iki dakikalık videoda, çevik kuvvet ekiplerinin toplumsal olaylara karşı müdahale amaçlı yaptıkları bir tatbikattan görüntüler yer aldı.

Videoda, saldırıda şehit olan bazı polislerin isimleri söylenerek "Tim 47" için yoklama yapıldı. Şınav çeken polisler, ismi okunan şehitler için "burada" yanıtını verdi.

Şehit polislerin fotoğraflarının yer aldığı şehit TİM 47 anısına hazırlanan video, "10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri ile paylaşıldı.