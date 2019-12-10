Son Dakika Haberleri: EGM'den şehit TİM 47 personeli anısına video
Son Dakika Güncel EGM'den şehit TİM 47 personeli anısına video - Son Dakika

EGM'den şehit TİM 47 personeli anısına video

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beşiktaş Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan emniyet personelini andı.

EGM'den şehit TİM 47 personeli anısına video, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Beşiktaş Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan emniyet personelini andı.

EGM'nin Twitter adresin yayınlanan iki dakikalık videoda, çevik kuvvet ekiplerinin toplumsal olaylara karşı müdahale amaçlı yaptıkları bir tatbikattan görüntüler yer aldı.

Videoda, saldırıda şehit olan bazı polislerin isimleri söylenerek "Tim 47" için yoklama yapıldı. Şınav çeken polisler, ismi okunan şehitler için "burada" yanıtını verdi.

Şehit polislerin fotoğraflarının yer aldığı şehit TİM 47 anısına hazırlanan video, "10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri ile paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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