EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltı - Son Dakika
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EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltı

03.05.2022 23:15
EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltı

EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltıEMNİYET Genel Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı'nca, kanunların verdigˆi yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylas¸ım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' bas¸lıklı kısa filmin yayınlandıgˆı görülmüs¸tür. Bahse konu video içerigˆinde sıgˆınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli s¸ahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sıgˆınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylas¸ımlarda bulunan 'Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu' hesabın yöneticisi oldugˆu degˆerlendirilen H.D. isimli s¸ahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli is¸lemlere bas¸lanılmıs¸tır."

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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