EGM'den sosyal medyada 'operasyon hesapları' açıklaması - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), sosyal medyada yurt dışından açılan 'operasyon hesapları' ile provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının saptandığı belirtirek, "Halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalıs¸ma bas¸latılmıs¸ olup, bu tür paylas¸ımlar ile halkımız ve Suriyeli sıgˆınmacıların kars¸ı kars¸ıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı'nca, kanunların verdigˆi yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü bildirilerek şu ifadelere yer verildi: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dıs¸ından bas¸ta FETÖ ve digˆer terör örgütleriyle iltisaklı oldugˆu degˆerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sıgˆınmacılar adı kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalıs¸ıldıgˆı görülmüs¸tür. Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalıs¸ma bas¸latılmıs¸ olup, bu tür paylas¸ımlar ile halkımız ve Suriyeli sıgˆınmacıların kars¸ı kars¸ıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir."