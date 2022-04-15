EGM'den sosyal medyada 'operasyon hesapları' açıklaması - Son Dakika
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EGM'den sosyal medyada 'operasyon hesapları' açıklaması

15.04.2022 21:11
EGM'den sosyal medyada 'operasyon hesapları' açıklaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), sosyal medyada yurt dışından açılan 'operasyon hesapları' ile provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının saptandığı belirtirek, "Halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalıs¸ma bas¸latılmıs¸ olup, bu tür paylas¸ımlar ile halkımız ve...

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), sosyal medyada yurt dışından açılan 'operasyon hesapları' ile provokasyon çıkarılmaya çalışıldığının saptandığı belirtirek, "Halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalıs¸ma bas¸latılmıs¸ olup, bu tür paylas¸ımlar ile halkımız ve Suriyeli sıgˆınmacıların kars¸ı kars¸ıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı'nca, kanunların verdigˆi yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü bildirilerek şu ifadelere yer verildi: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dıs¸ından bas¸ta FETÖ ve digˆer terör örgütleriyle iltisaklı oldugˆu degˆerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sıgˆınmacılar adı kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalıs¸ıldıgˆı görülmüs¸tür. Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalıs¸ma bas¸latılmıs¸ olup, bu tür paylas¸ımlar ile halkımız ve Suriyeli sıgˆınmacıların kars¸ı kars¸ıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir."


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Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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