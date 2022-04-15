EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

15.04.2022 20:29
EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan 'operasyon hesapları' ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" denildi. - ANKARA

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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