Son Dakika Haberleri: EGM'den tacizci bekçi iddialarına yönelik açıklama
Son Dakika 3. Sayfa EGM'den tacizci bekçi iddialarına yönelik açıklama

EGM'den tacizci bekçi iddialarına yönelik açıklama

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çarşı ve mahalle bekçisinin bir kadına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

EGM'den tacizci bekçi iddialarına yönelik açıklama, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çarşı ve mahalle bekçisinin bir kadına sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.


EGM'den tacizci bekçi iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, ilimizde mukim P.T. isimli kadın şahsın 2018 yılında uğradığı taciz sonrası evinin çevresinde görevlendirilen personel tarafından da taciz edildiğine dair paylaşımlar ve haberlerin yer alması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur; P.T. isimli kadın şahıs 30.09.2018 tarihinde taciz edildiği iddiası ile Cebeci Polis Merkezine müracaatta bulunmuş, titizlikle yapılan çalışmalar neticesi şüpheli A.Y. yakalanarak, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Çıkan haberler ve yapılan paylaşımlar nedeniyle, henüz bir emniyet birimimize resmi müracaatı bulunmayan P.T. isimli şahısla 14 Ekim 2019 günü saat 09.53 yapılan telefon görüşmesinde konu kendisine sorulmuş, şahıs üye olduğu bir sosyal paylaşım sitesinden kendisine "bekçi" profilli bir şahıs tarafından taciz içerikli mesajların atıldığını beyan etmiştir. P.T. isimli kadın şahıs, Polis Merkezimize davet edilerek müracaatı halinde, kendisine taciz mesajı attığını iddia ettiği hesap sahibi kişinin ve görevinin tespitine yönelik çalışmaların titizlikle yapılacağı, sonucuna göre gerekli yasal işlemin duraksamaksızın tesis edileceği konusunda bilgilendirilmiştir" denildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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