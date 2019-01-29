Son Dakika Haberleri: Egm'den Uyuşturucuyla Mücadelede "Sokak" Operasyonları

Egm'den Uyuşturucuyla Mücadelede "Sokak" Operasyonları

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dört gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonları sonucunda 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 16 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Egm'den Uyuşturucuyla Mücadelede
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dört gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen "Sokak" operasyonları sonucunda 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde ve 4 bin 16 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" notu düşülen paylaşımı ile son dört günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele amacıyla "Sokak" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Paylaşımda, 27 ilde düzenlenen "Sokak" operasyonları ile 256 şüpheliye adli işlem yapılarak, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap, 7 tabanca, 84 fişek, 3 hassas terazi ve 21 bin 405 Türk Lirası para ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

Narkotik, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa
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