EGM'den "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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EGM'den "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik" açıklaması Açıklaması

11.10.2022 16:47
EGM'den "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik" açıklaması Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li Murat Bakan'ın Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi hakkında "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik olmadığı" yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP'li Murat Bakan'ın Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi hakkında "polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik olmadığı" yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, polis teşkilatına yönelik dezenformasyon girişimlerine bir yenisinin daha eklendiği, polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik olmadığı yönünde iddianın yer aldığı kaydedildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın teknolojinin tüm imkanlarını dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar kullandığının, çağın gereklerine anında uyum sağladığının ve bu konularda hiçbir eksiğinin bulunmadığının aktarıldığı açıklamada, "Örneğin Teşkilatımız, dünyada ATAK helikopterine sahip tek polis teşkilatıdır. Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezimizdeki teknoloji ise dünyada sadece iki ülkede mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.

"Şiddetle reddediyoruz"

Konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadan asılsız iddiayı ortaya atan ve sosyal medya hesabında Tunceli Polisevi'nin görselini kullanan CHP'li Murat Bakan'ın yanıltıcı bilgiler verdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli'deki söz konusu yapı, betonarme olup camları kurşungeçirmez özelliğe sahiptir. Bakan'ın, Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Tece Polisevi hakkında ileri sürdüğü iddialar da gerçek dışıdır. Polisevinde bulunan nöbet noktasında, Murat Bakan'ın iddiasının aksine hem çelik yelek hem de uzun namlulu tüfek bulunmaktadır.

CHP'li Bakan'a tavsiyemiz, FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak 'Polis Teşkilatı'nın yapılandırılmasında rol oynayacağız' tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır. Bizlere yönelik bu ve benzeri algı operasyonlarını ayıplıyor ve şiddetle reddediyoruz. Daha önce de sayısız kez kendisine yöneltilen haksız ithamlara gereken cevabı veren Türk Polis Teşkilatı, bundan sonra da vatandaşlarımızı doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirme kararlılığındadır."

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Bakan, Polisevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM'den 'polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve siperlik' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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