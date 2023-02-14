EGM: "Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisi tespit edildi" - Son Dakika
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EGM: "Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisi tespit edildi"

14.02.2023 15:04
EGM: "Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisi tespit edildi"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplarla ilgili aralıksız olarak sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplarla ilgili aralıksız olarak sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek, ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 64 şahıs gözaltına alınmış, 17'si tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin, "46 adet oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM: 'Provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisi tespit edildi' - Son Dakika

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