EGM: Dini degˆerleri as¸agˆılayan kişi Antalya'da gözaltına alındı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle F.E. isimli kişinin Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, " Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. F.E rumuzlu Twitter hesabından 'dini değerleri' alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve du¨s¸manlıgˆa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdu¨rlu¨gˆu¨ ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini, her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -