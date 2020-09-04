EGM: Dini değerleri aşağılayan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı - Son Dakika

EGM: Dini değerleri aşağılayan sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı belirlenen E.M.'nin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini duyurdu.
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı belirlenen E.M.'nin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini duyurdu.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya platformları üzerinde sanal devriyeler yapıldığı, devriye faaliyetleri sırasında; dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen '@tcbelensay' rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E.M.'nin dün ikamet ettiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada "E.M. alınan ifadesinde hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmiş daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile salıverilmiştir. Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.
Son Dakika Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yol ulaşıma kapandı Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş