EGM duyurdu: Düzensiz göçmenlerle ilgili kısa film ve provokatif paylaşıma 2 gözaltı - Son Dakika
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EGM duyurdu: Düzensiz göçmenlerle ilgili kısa film ve provokatif paylaşıma 2 gözaltı

03.05.2022 23:42
EGM duyurdu: Düzensiz göçmenlerle ilgili kısa film ve provokatif paylaşıma 2 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan iki hesabın yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan iki hesabın yöneticisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde 'Sessiz İstila' başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da, Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Kısa Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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