EGM: "e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı" - Son Dakika
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EGM: "e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı"

01.05.2022 21:27
EGM: "e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Fatih Altaylı, E-Devlet, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa EGM: 'e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGM: "e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı" - Son Dakika
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